Vizzotti reveló que es una de las que "más sufre" con las fotos sin distanciamiento del Gobierno

Luego del acto de la última semana en Ensenada, el Gobierno Nacional recibió críticas por las imágenes en las que se veía a los funcionarios rodeados de personas sin cumplir las normas de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus.

No es la primera vez que desde el propio Gobierno no se respetan las medidas. Aunque la mayoría usó barbijo, el amontonamiento y la cantidad de gente van en contra de la prohibición de reuniones con más de 10 personas al aire libre.

La que opinó al respecto fue Carla Vizzotti, en una entrevista para CNN Radio. “Debo ser una de las personas que más sufren estas situaciones. Junto con la gente de Comunicación de Presidencia charlamos siempre sobre cómo fortalecer eso. Los cuidados, el barbijo, la distancia que se generan cuando el Presidente o la vicepresidenta están en actividad es claro que sucede", expresó.

"Cuando mucha cantidad de gente se acerca, es mucho más difícil. Por supuesto que no es un justificativo. Es una cosa que se tiene que trabajar, pero no lo promueven los que organizan el acto, que se ocupan de que eso no suceda", agregó la ministra de Salud.

En ese mismo sentido, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero lo calificó como "un descuido". “Todo el acto fue muy cuidado y siempre hay estrictos protocolos, como en todos los actos. La Vicepresidenta se cuida muchísimo, y el Presidente también ha adquirido mucho más hábitos de cuidado desde hace un tiempo”, argumentó.

“Fue un descuido al final del acto. La gente que estaba participando del encuentro se quiso sacar una foto con el Presidente”, indicó el funcionario respecto a la imagen de la polémica.