El gobierno de Iván Duque rechazó las críticas del presidente argentino

En una serie de tuits emitidos ayer a la mañana, el gobierno de Iván Duque rechazó duramente las inesperadas críticas que hizo el presidente Alberto Fernández a la crisis colombiana el jueves a la noche. Lo acusó además de fomentar la polarización del país. "Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, tuiteó Fernández, sorprendiendo a todo el arco político en Colombia donde le achacan no haber condenado nunca la represión del aparato chavista a la sociedad civil y ejercer la injerencia ahora en la crisis colombiana.

“Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”, empezó el hilo de tuits del ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que dirige Claudia Blum.

“Y que el Gobierno nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país. La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos”, señaló para luego también decir que “y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”.