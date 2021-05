Alivio judicial para un hombre que se escapó de un hotel para contagiados

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento y le dictó falta de mérito a un hombre que, junto con sus dos hijos de 2 y 4 años, abandonó antes el aislamiento en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires tras ser diagnosticados covid positivo.

La Justicia entendió que no quedó registrado en ningún documento que al hombre se le hubiera informado de la obligación de permanecer aislado en el hotel hasta determinada fecha. Ocurrió el 19 de noviembre de 2020, cuando el hombre y sus hijos fueron diagnosticados con coronavirus. Sin embargo, como en su casa del Barrio 20 de Villa Lugano no tenía las condiciones adecuadas para aislarse fueron derivados. Así, el hombre y los chicos fueron trasladados a un hotel para contagiados, ya que no tenían medios para cumplir cuarentena en sus domicilios.