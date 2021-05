Kicillof defendió la suspensión de las clases presenciales

“Es duro tener que interrumpir la presencialidad. Se hace para que se muera menos gente”, dijo el gobernador Axel Kicillof, en Bahía Blanca, al defender la política sanitaria de su Gobierno. De fondo, en las calles de esa ciudad cientos de padres, abuelos y maestros marchaban y hacían un fuerte bocinazo en contra de la suspensión de las clases presenciales, que rige allí desde el lunes.

“No es una forma cruda de narrarlo, tremendista. Es así. Los contagios llevan a la internación. Y la internación a la muerte”, insistió. El fin de semana pasado se registró una movilización similar frente a la gobernación bonaerense.

“Me han dicho que no nos importa la educación. Caraduras”, dijo en referencia a la oposición política. Y sostuvo que en el gobierno anterior hubo “una desinversión histórica”.

“Se pelearon con maestros y maestras, afirmó en alusión al gobierno que lo precedió. Se pelearon para no aumentarles los sueldos. Nosotros nos hemos puesto a arreglar 3000 escuelas aun en pandemia que estaban en condiciones desastrosas. Un desprecio y un abandono terrible”, fustigó.

Mientras el gobernador hablaba, los manifestantes representados por la agrupación Padres Organizados se hacían oír con un bocinazo. Incluso le hicieron llegar a Kicillof una carta en contra de la interrupción de las clases presenciales. Fue la segunda manifestación desde que se dispuso la suspensión de la presencialidad.

Kicillof sostuvo que están en campaña electoral los dirigentes que sostienen que a él no le importa la educación y que son gente “encabezada por el expresidente” Mauricio Macri. “Otros países tuvieron sistema judicial y oposición que ayudaron. Estamos en una emergencia, esto es muy difícil, estamos cuidando la salud de la gente”, se quejó.

El acto que Kicillof encabezó en Bahía Blanca, junto con el intendente Héctor Gay (Juntos por el Cambio), tuvo como eje central la entrega de 40 patrulleros y el anuncio de obras para el saneamiento del agua. También participó el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Los patrulleros reforzarán las tareas de prevención del delito en esa ciudad.

Por su parte, el intendente Gay afirmó: “Agradecemos el trabajo en conjunto con la provincia, que se plasma en realidades para que Bahía Blanca, que tiene todas las posibilidades de crecer y desarrollarse, pueda superar rápidamente los problemas que se originaron debido a la pandemia”.

Además, se incorporaron 32 nuevos móviles policiales en la región: nueve en Villarino, nueve en Patagones, ocho en Coronel Rosales y seis en Monte Hermoso. Estuvieron presentes los intendentes Carlos Bevilacqua (Villarino), José Luis Zara (Patagones) y Mariano Uset (Coronel Rosales), y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.