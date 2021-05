Malvinas: investigarán si hay restos de soldados enterrados en las islas

Las autoridades isleñas emitieron un comunicado y se contactaron con el gobierno argentino y el Comité Internacional de la Cruz Roja para coordinar los pasos a seguir. Los trabajos se realizarán en la zona de Caleta Trullo (Teal Inlet, según su nombre británico) al este de la isla Soledad.

El gobierno kelper de las islas Malvinas reveló ayer que abrió formalmente una investigación para determinar si existen todavía restos de soldados argentinos no identificados. La misma estará a cargo de la Policía Real de las Islas Falkland.

En esa línea, llamaron a los habitantes isleños a contactarse con los investigadores en caso de contar con información relevante. El comunicado oficial aclara que se trata de una investigación en proceso, por lo que por el momento no brindarán más información al respecto.

Trascendió que un veterano británico se comunicó a mediados de 202 con el gobernador de las Islas y le contó que, a raíz de las investigaciones que había realizado, descubrió que en medio del caos del conflicto bélico de 1982 se había perdido la información sobre la existencia de una tumba de guerra temporaria con restos de varios soldados argentinos.

Ante este planteo, la Policía local hizo luego una serie de investigaciones a partir de registros militares, entrevistas con veteranos y material de archivo. Si bien no pudo confirmar ni descartar la información, determinaron que hay elementos suficientes para avanzar con la investigación física del sitio.