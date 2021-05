Muestra de unidad del Frente de Todos con Alberto Fernández a la cabeza

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner volvieron a mostrarse juntos en público después de varias semanas en el acto realizado en Ensenada, donde lanzaron un programa de viviendas. También estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

“Acá estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. No va a haber tapa de los diarios ni sentencia judicial que nos deje hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Saquen esta foto. Grábense esta foto, esta es la foto de la unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina. Nadie va a hacernos ceder en eso”, afirmó el Presidente durante su discurso.

El acto fue un intento del Gobierno de enviar un mensaje de unidad tras el fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires y en medio de la tensión política al interior del Ejecutivo por la frustrada salida del subsecretario de Energía Eléctrica que el ministro de Economía, Martín Guzmán, no pudo concretar. “Esta es la foto de los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le sacaron la educación y la salud. Nadie va a hacernos ceder en eso”, dijo Fernández en la introducción de un discurso en el que criticó con dureza a los integrantes de la Corte Suprema, a quienes acusó de favorecer políticamente a la oposición con su sentencia.

Después el mandatario volvió a criticar la decisión de la Corte Suprema, pero también apuntó a los medios y a la oposición. “Creo que un juez tiene derecho a querer postular un presidente y tiene derecho a votarlo y puede hacerlo sin ninguna duda. Lo que no puede hacer es usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan”, advirtió Fernández.

El Presidente comentó que toma las decisiones “pensando en la salud y la vida de los argentinos” y apuntó no solo contra la Justicia, sino también contra los medios: “Nada nos va a hacer cambiar de idea, ni el fallo de un tribunal ni la tapa de un diario. Escriban lo que les plazca. Si van a fallar como están fallando, quiero decirles que solo fallan”.

“Reivindico al estado de derecho y le digo a la Justicia ‘basta’, paremos. Ya han hecho mucho daño. Elijan al candidato a presidente que quieran pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos”, manifestó.