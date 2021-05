Los bomberos voluntarios alzan la voz por la falta de vacunas

Los bomberos voluntarios de la Argentina se declararon en estado de alerta y movilización ante la ausencia de vacunas contra el Covid-19. Reclaman que sean inoculados los más de 43 mil integrantes de cuerpos activos y consejos directivos de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país.

La toma de posición fue dada a conocer a través de un comunicado del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que agrupa a 26 federaciones provinciales.

Al día de hoy registran 1.182 bomberos contagiados, de los cuales 867 se han recuperado, mientras que 467 permanecen aislados y 10 murieron. En tanto que 15 cuarteles se encuentran en cuarentena.

Este panorama contrasta con un porcentaje bajísimo de vacunados según los registros internos de las asociaciones. La importancia y la imposibilidad de prescindir de la tarea que realizan los bomberos voluntarios hace que este reclamo tome más fuerza ante la permanencia de la segunda ola en Argentina.

El documento destaca que los cuarteles que se ven afectados tienen dificultades para garantizar sus prestaciones ya que “ante cualquier hecho que involucre la necesidad de aislamiento de estos hombres y mujeres por contagio o por contacto estrecho con un contagiado, se ve seriamente comprometida y en peligro la continuidad del servicio de respuesta a emergencias que brindan en el 80% del territorio nacional y para más de 44 millones de argentinos”.

Desde el año pasado el sector viene realizando pedidos al Ministerio de Salud nacional y a los entes provinciales pero no han obtenido respuesta favorable para atender este asunto.

En el mensaje remarcan que si bien su tarea es considerada como esencial en el marco de las excepciones para poder trabajar, “no ocurre lo mismo en la incorporación a los listados de prioridad para la vacunación”.

Los representantes nacionales aseguraron que "la necesidad de acceder de manera rápida e inmediata a la vacunación es urgente, las bomberas y bomberos voluntarios de la Argentina no pueden esperar más porque la emergencia no espera ni descansa".

Con el fin de hacer sentir su reclamo el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina convocó a una reunión de comisión directiva para este miércoles “para definir las medidas de acción concretas que le den visibilidad al reclamo en todo el país y lograr que las autoridades nacionales resuelvan de manera inmediata esta situación”, finaliza el comunicado.

La inquietud de los bomberos en primera persona



Los testimonios de bomberos voluntarios reflejan la complejidad de la situación. En el cuartel “Bomberos Voluntarios de General Sarmiento” en San Miguel, del que es parte Sebastián Carusone, les llegó la posibilidad de inscribirse para ser vacunados en enero “a través de un formulario de Google, pero nunca más tuvimos novedades”, se lamenta el hombre de 42 años. Reconoce que algunos compañeros están inmunizados pero que accedieron a esa oportunidad gracias “a sus trabajos particulares o por medio de otros contactos”.

Ignacio Boracchia de 28 años pertenece al cuartel “Sociedad bomberos voluntarios de Quilmes”, con sus compañeros se anotaron a través de la web Vacunate Provincia de Buenos Aires. En ese destacamento solo vacunaron a un tercio de los 130 voluntarios que lo integran. “De los anotados todavía hay mucha gente que no fue citada y los que fueron vacunados con la primera dosis ninguno tiene la segunda” señala el joven voluntario. Además denuncia que no hubo prioridad por edad sino que la convocatoria para recibir la vacuna fue al azar “yo estoy vacunado y hay gente de 68 que no lo está”.