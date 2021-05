Aseguran que no es trucho el certificado del joven que volvió de Miami

En medio de la polémica por la llegada a Ezeiza de un joven argentino que viajó desde Miami con coronavirus y puso en peligro a más de doscientas personas, la clínica estadounidense que le dio el certificado médico que le permitió tomar el avión se defendió y aseguró que “hay una responsabilidad directa del imputado”.

El imputado es Santiago Solans Portillo, de 29 años, quien llegó al país este domingo, en un vuelo de American Airlines desde Miami. Dijo que había ido a vacunarse a Estados Unidos, pero fue frenado cuando las cámaras térmicas le detectaron una fiebre de 38,5.

Para viajar, mostró un certificado médico otorgado por una clínica estadounidense en el que daban cuenta de que no tenía síntomas compatibles con coronavirus, pero al revisar su celular las autoridades constataron que tres horas antes del vuelo había recibido el resultado positivo de un hisopado.

"El certificado no es trucho ni apócrifo. Se emitió de acuerdo a la legislación vigente en Estados Unidos. Un argentino o extranjero que viaja, la aerolínea exige, si tuviste covid, un PCR negativo o el positivo y el alta médica, que tiene que haber transcurrido 10 días antes", precisó el abogado Juan Manuel Dragani, que patrocina a una Clínica llamada Doctors Now, de la localidad de Hollywood, Florida.

Según precisó, Solans Portillo realizó una consulta a través del formato de telemedicina y allí aseguró que no tenía síntomas. Esa evaluación, precisó Dragani, tiene validez de declaración jurada en el país. "Hay una responsabilidad directa del imputado”, insistió Dragrani en radio.