Cristina: “Los golpes contra las instituciones ya no son como antaño”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que “los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”, al referirse al fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el planteo del Ejecutivo porteño contra el DNU que suspendió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y reivindicó la “autonomía” del distrito.

“La Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”, cuestionó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Ante este escenario, digo yo… Para poder gobernar ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte?”, se preguntó. En esa línea, sentenció: “Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”.