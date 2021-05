Pasajero ocultó tener covid y habrá sanción para la línea aérea

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, calificó ayer de “irresponsable” al pasajero que ocultó estar contagiado de coronavirus y presentó en su lugar un certificado médico que decía que no tenía síntomas compatibles con la enfermedad, consignó que se sancionará a la empresa aérea por no haberle requerido el PCR que ordena la norma y detalló que el joven está “detenido en un hotel, con custodia federal”.

“La primera falla fue que la aerolínea no pidió el PCR y esta persona había adjuntado un certificado médico que decía que no tenía síntomas compatibles con Covid-19”, consignó Carignano en declaraciones radiales formuladas ayer, en las que anticipó que la empresa aérea (American Airlines) será “sancionada” porque “es un requisito migratorio llenar la declaración jurada y requerir a los pasajeros el PCR, que no puede tener más de 72 horas”.

Además, en lo que respecta al joven de 29 años que viajó en esas condiciones, la titular de Migraciones indicó que la Justicia “ordenó la detención de esa persona por el artículo 202 del Código Penal, que es la propagación de enfermedades a la sociedad”, por lo cual este lunes permanecía “detenido en un hotel, con custodia federal”.

También indicó que esta persona, que fue detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza luego de que arribara a bordo de un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, incurrió en “resistencia a la autoridad” porque se negaba a ir al hotel a cumplir el aislamiento de rigor.