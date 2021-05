Murió por coronavirus Marita Colombo, diputada de Catamarca

La diputada provincial y presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical de Catamarca, María Teresita Colombo, murió ayer a los 64 años como consecuencia de una trombosis, derivada del cuadro de Covid-19 que tenía hace dos semanas.

Colombo se encontraba internada en el Hospital Monovalente Carlos Malbrán de Catamarca desde el pasado 20 de abril, tras ser diagnosticada con un cuadro de coronavirus “complicado”, motivo por el cual el 1 de mayo no había estado presente en el comienzo de la 132ª Asamblea Legislativa provincial. El sábado pasado la diputada había presentado una leve evolución favorable en su estado de salud. Sin embargo, el domingo por la noche el cuadro empeoró y a las horas, el lunes por la mañana, falleció.

La noticia fue confirmada por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Marita Colombo y estamos a disposición de su familia y seres queridos en este momento. Marita fue sin dudas una de las grandes dirigentes radicales de los últimos 30 años. La comunidad catamarqueña pierde una representante invaluable. Siempre dispuesta al diálogo en el marco de cada proceso democrático, hoy me toca despedir no solo a una política de principios, sino sobre todo a una amiga personal”, publicó el funcionario.

Varias figuras de la política manifestaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de Colombo tras conocer la noticia. Entre ellas, se destaca la vicepresidenta, Cristina Fernández.