Cristina celebró el discurso económico y los anuncios de Biden

La vicepresidenta compartió en Twitter numerosos párrafos del mensaje de Biden de días pasados y le puso una cuota de informalidad con un par de “¡plop!”, onomatopeya que manifiesta de sorpresa, y expresiones como “¿te suena?”.

Justamente la presidenta del Senado dijo: “Sorpresas te da la vida. Acabo de leer el discurso de Joe Biden ante el Congreso de EE.UU., dando cuentas del estado de la Unión”.

“¿Por qué Biden dijo todo esto?”. También lo explica en forma textual: ‘La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil”, añadió la expresidenta.

“¿Qué cosa, no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a (el expresidente Donald) Trump”, añadió con ironía, en alusión al endeudamiento argentino de 2018 y la fallida pretensión de reelección de Mauricio Macri.

Entre los párrafos del discurso de Biden, Cristina destacó el que dijo: “Buenos chicos y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país. La clase media construyó el país y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe la ley para proteger el derecho a sindicalizarse (…)”. Y como cierre puso “¡Plop!”.