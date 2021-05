Solá: "Sobre Venezuela, nos regimos por lo que dice Bachelet"

El canciller argentino, Felipe Solá, indicó que la Argentina se rige sobre el tema Venezuela de acuerdo a lo que dice la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y aseguró que hubo un "doble juego" entre las principales potencias mundiales en torno a la vacuna para el coronavirus.

"(Sobre Venezuela) Nosotros nos regimos por qué dice la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. No porque es Michelle Bachelet, sino porque es la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas", explicó Solá en declaraciones televisivas.

En ese sentido, añadió: "No queremos tener doble vara: si dicen que en este país ha habido violación de derechos y hay que votar Si o No, vamos a votar por lo que diga ella. También denunciamos los bloqueos y denunciamos las sanciones personales, pero sobre todo los bloqueos porque empeoran la situación".

Solá consideró que en Venezuela "hay una posibilidad de que haya un Consejo Electoral donde sobre cinco haya dos que sean independientes y ahí pueda empezar" a abrirse.