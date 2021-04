El Presidente envía un proyecto al Congreso para buscar respaldo a las restricciones

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que próximamente enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer los "criterios científicos" que le permitirán, tanto al jefe de Estado como a los gobernadores, establecer restricciones ante la emergencia sanitaria.



Así lo confirmó Fernández al anunciar la extensión de las medidas por tres semanas, hasta el próximo 21 de mayo, en un intento de proteger de lograr la reducción de la curva de contagios de la segunda ola del coronavirus. Fernández precisó que la normativa permitirá "en función de criterios científicos claros y precisos, que se me faculte como Presidente y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado".



Con esa jugada, el mandatario nacional busca un respaldo del Congreso a través de una ley para evitar eventuales rechazos y presentaciones en el Justicia, algo que sucedió en las últimas semanas con la ciudad de Buenos Aires.



En ese contexto, el Presidente manifestó que él tiene "un único enemigo: el virus".



Enfatizó su vocación de "diálogo" con la oposición y reiteró que su interés está en proteger la salud de los argentinos, desestimando intereses electorales.



Además, Fernández expresó: "Este proyecto de ley ratifica mi vocación al diálogo".



Aseguró que no tiene "otros enemigos ni rencores para con nadie", más allá del virus que generó la pandemia.



Desde Casa Rosada, informó que enviará “un Proyecto de Ley al Congreso de la Nación para establecer criterios científicos claros y precisos que faculten al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”.



Indicó que las medidas, que surgieron del diálogo con gobernadores de todo el país y de las sugerencias de los expertos y expertas, se toman “en base a criterios epidemiológicos y sanitarios, considerando en primer lugar la cantidad de casos sobre la población; después, el aumento o no de casos en las últimas semanas; y por último, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva”.