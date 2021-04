El Gobierno porteño no descarta más restricciones si suben los contagios

El Gobierno porteño no descarta tomar nuevas medidas restrictivas, si no disminuyen los casos de coronavirus en un momento en el que el sistema sanitario del distrito se halla al borde de la saturación, lo que genera la derivación de pacientes a hospitales de la provincia de Buenos Aires. “Si los casos siguen en un valor alto, vamos a tener que tomar nuevas medidas”, admitió el ministro de Salud Quirós.

Agregó que de ser necesarias medidas más restrictivas, hablarán “con la Provincia y la Nación” y sostuvo que “después de Semana Santa se vio un aumento brusco de casos” y que “estos días son importantes para ver los resultados de las medidas que se tomaron” tras ese incremento, reflejadas en un DNU del Gobierno nacional que la Ciudad de Buenos Aires no acató en uno de los puntos e, incluso, denunció ante la Corte Suprema de Justicia por considerarlo inconstitucional.