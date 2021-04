Alertan que la situación en los hospitales porteños es alarmante

Trabajadores de la salud advirtieron ayer que la situación en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires es “alarmante” ante el aumento de casos de coronavirus y afirmaron que “estamos ante la víspera de una explosión”, si la situación no cambia.

Según las cifras oficiales, un mes atrás el sistema de Salud de la Ciudad reportaba, para el 25 de marzo, una ocupación de camas de terapia intensiva del 27,3% con 123 personas internadas en estado de gravedad.

Marcelo Aulespiarte, enfermero del Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que "la ocupación de camas" llegaba a 60 ocupadas, con pacientes de coronavirus de 72 y en terapia intensiva hay 8 pacientes, de 10" plazas.

"Estamos en víspera de una explosión, había hoy muchísima gente para realizarse hisopados y casi todos jóvenes, menores de 40 años", indicó.

Añadió que las salas donde no se atendían pacientes con coronavirus pasarán a "ser Covid" y aseguró que "hay oxígeno" y que hubo entrega de insumos.

"Las cirugías comunes no se realizan", agregó, y agregó que otro de los problemas que atraviesan ante esta situación compleja es que el nuevo personal que está ingresando al hospital no tiene experiencia.

En tanto, fuentes del Hospital de Clínicas señalaron a esta agencia que "la ocupación de camas llegó al 100%", y aclararon que de ese total el "70% son pacientes" contagiados con coronavirus.

Afirmaron que no hay faltante de oxígeno y que "en terapia intensiva se bajó el promedio de edad de internación", pero que esto no quiere decir "necesariamente" que las camas se desocupen más rápidamente, porque se está "viendo más gente joven con complicaciones".

"El hospital lanzó un protocolo de última cama -protocolo de bioética- por el cual se decide quién necesita más la cama, que no significa decidir quién vive y quién muere", advirtieron.

Por su parte, el infectólogo del Hospital Pirovano Ricardo Teijeiro, afirmó que "todas las camas de terapia intensiva" están ocupadas y alrededor de un 75% de los pacientes tienen coronavirus.

"La situación de los hospitales es alarmante, estamos al límite no sólo por las camas", dijo, y explicó que "la cuestión no es abrir camas, el problema es que a la cama hay que ponerle kinesiólogo, médicos y enfermería. El cuello de botella es el personal sanitario, que tiene que trabajar el doble de tiempo".

Añadió que se "pusieron más camas en la unidad coronaria como camas de terapia que se sumaron a las 20 del total".

Ante el aumento de casos de coronavirus, Teijeiro señaló que "se están dejando de lado las otras patologías" y no se están realizando operaciones.