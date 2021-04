Sube el precio de la soja y hay quejas de productores

El valor internacional de la soja ya se ubica por encima de los US$ 565 la tonelada, pero el productor argentino apenas recibe un 38% del precio de cotización en Chicago, por las retenciones y la brecha cambiaria.

El poroto de soja volvió a subir con fuerza durante la última semana en el mercado internacional, y alcanzó el nivel más alto en casi ocho años.

La cotización de la oleaginosa no encuentra techo ante la sostenida demanda de China y la decisión de los fondos de inversión de volcarse a los commodities.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, advirtió que el productor argentino "aún con el incremento de la soja en Chicago, no se beneficia más que con el 38% del precio, por las retenciones y la diferencia entre los dólares".

Salaverri, quien además es contador, explicó que "en cambio, el productor uruguayo recibe el 95% analizando la región, y el brasileño el 99,14%".

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, lamentó la "diferencia muy alta entre lo que se exporta y cobra".

Advirtió que se suman "los altos costos de fletes y la ine-ficacia de los puertos".

Cuando el 20 de abril el precio de la soja en la Bolsa de Chicago superó los US$ 540 por tonelada, en un grupo de WhatsApp de productores y analistas del mercado dijeron "récord mundial".

Sin embargo, no se referían al precio, que todavía no es récord porque no superó los US$650 alcanzados en 2012, sino por otro motivo: el magro 38% que recibe el productor argentino de ese valor en Chicago, traducidos a pesos, cuando se lo considera con el contado con liqui (CCL).

Ese 38% es justamente debido a las retenciones que hay sobre el grano, del 33%, según lo fijado el año pasado por el Gobierno nacional, además del efecto de la brecha de precios del dólar.