Se triplicó el uso de oxígeno en hospitales

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó ayer que en los últimos 10 días se triplicó el consumo de oxígeno "en cada uno de los hospitales de la provincia" y señaló que "los tubos que antes se llenaban una vez a la semana, ahora se llenan cada dos días".

Al describir el escenario crítico que vive la provincia advirtió que hay "ambulancias con mucha dificultad para conseguir un destino" y "saturación extrema" de recursos para hacer frente a la demanda sanitaria.

En declaraciones radiales, el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof destacó que se trabaja para evitar un escenario de colapso similares "a los que se vieron en Perú o Manaos", en donde "no alcanzaba la provisión de oxígeno y había desesperación en la gente para poder conseguirlo".

"Le pedimos a la industria que rellena los tanques que se vuelque completamente a lo sanitario. Hay que producir oxígeno. Los tubos de los hospitales que antes se llenaban una vez a la semana, hoy se llenan cada dos días", puntualizó.

"Si tenemos respiradores, pero no tenemos oxígeno, no sirve de nada", enfatizó.