Covid-19: reportaron 556 muertes y se superó el récord

Por segundo día consecutivo, el país rompió su récord de muertes por coronavirus para una jornada, al informar este viernes otras 556, superando así los 537 del jueves. De esta manera, el territorio nacional ya contabiliza 61.176 víctimas fatales desde el comienzo de la pandemia.

El índice de letalidad —la cantidad de infectados que terminan muriendo— es de 2,1 %, mientras que la mortalidad es de 1.344 fallecidos cada millón de habitantes.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación reportó otros 27.884 contagios, siendo el cuarto día seguido con más de 25 mil positivos. Entre este lunes y viernes se sumaron poco más de 130 mil casos. Y desde que se detectó el primer contagio —en marzo del año pasado— ya acumulan 2.824.652. De los últimos fallecidos (309 hombres, 243 mujeres y cinco personas de las que no se precisó el sexo), el 70,5 % —es decir 393— residían en la provincia de Buenos Aires.

Los demás decesos se registraron en Ciudad de Buenos Aires (40), Córdoba (24), Mendoza (19), Santa Fe (19), Corrientes (12), Salta (8), Neuquén (7), Chaco (6), Formosa (6), La Rioja (6), Río Negro (4), Tucumán (4), San Luis (4), Entre Ríos (2), Misiones (1), Santa Cruz (1) y Tierra del Fuego (1).

Con contagios en todas las jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires aportó el mayor número, 14.233, seguida por Capital Federal (2.929), Santa Fe (1.928), Córdoba (1.850), Mendoza (1.106), Tucumán (947), San Luis (720) y Entre Ríos (671).

Luego se ubicaron Corrientes (372), San Juan (367), Neuquén (331), Río Negro (299), Chubut (295), Chaco (251), Salta (249), Santiago del Estero (245), Santa Cruz (204), Catamarca (201), La Pampa (181), Tierra del Fuego (145), Formosa (112) y Misiones (100). Completaron el parte, como las únicas provincias con menos de 100 positivos, Jujuy (74) y La Rioja (64).

De las 288.962 personas que se encuentran cursando la enfermedad, 4.805 permanecen internadas en Unidades de Terapia Intensiva. El nivel de ocupación de camas de ese sector es de 76,2 % en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y 66,5 % en el resto del país.

En las últimas horas fueron hechos 86.860 testeos, con una positividad del 32,1 %. Desde el inicio del brote se realizaron 10.608.118 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Por otra parte, especialistas advirtieron que el promedio de edad de los pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) descendió en esta segunda ola por el aumento de contagios entre personas jóvenes y la vacunación a mayores de 70 años, lo que hace que no desarrollen formas graves de la enfermedad.

“Estamos viendo que el promedio de edad es menor de 60 años, incluso hay lugares donde tenemos pacientes de 40, 45 años con cuidados intensivos. El año pasado la media que nosotros teníamos era de alrededor de 70”, describió a Télam Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati).

Según el último estudio realizado por la Sati el 16 de abril pasado, del que participaron 163 UTI de todo el país, 84 (52 %) públicas y 79 privadas que representan 3.332 camas, la edad promedio de los pacientes internados en esos cuidados críticos fue de 53 años (más menos 8 años).

“La explicación que encontramos de esto es que los jóvenes y los adultos jóvenes son los que más circulan —por trabajo, estudio, reuniones sociales— y los que todavía no se vacunaron, salvo alguna excepciones con comorbilidades”, sostuvo Reina.