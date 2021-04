Un argentino fue "dueño" de Google.com.ar: los memes del insólito anuncio

La historia comienza con un tuit: "Quiero aclarar que entré a http://nic.ar vi el nombre de http://google.com.ar disponible y lo compre legalmente como corresponde!", declaración que pertenece a la cuenta de Twitter de Nicolas Kuroña (@Argentop), un argentino que aseguró haber comprado la titularidad de la URL del buscador más popular del mundo.

El insólito acontecimiento ocurrió en la noche del miércoles, pasadas las 22, luego de que el sitio de Google Argentina permaneciera caído durante algunos minutos con la siguiente leyenda: "No se puede acceder a este sitio web” , lo que generó una explosión de mensajes en redes sociales.

No puedo creer que estaba puteando porque no me funcaba Google y es porque un ARGENTINO lo registró a su nombre al instante que les venció el dominio, somos indestructibles. pic.twitter.com/Xm134826SL