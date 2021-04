Más de 6 millones de deudores con fintechs y préstamos no bancarios

Más de seis millones de personas en la Argentina tienen deudas por $195.000 millones con fintechs u otras compañías de préstamos no bancarios, de las cuales casi la mitad nunca accedió a un préstamo en una entidad financiera tradicional, según un relevamiento del Banco Central (Bcra).

Se trata de préstamos contraídos con entidades identificadas como Otros Proveedores No Financieros de Crédito (Opnfc), un grupo heterogéneo de empresas que incluye desde cooperativas y mutuales hasta empresas de venta de electrodomésticos y fintechs, entre otros.

Según el informe, hacia octubre de 2020 había 6,1 millones personas que tenían a su nombre créditos con al menos una Opnfc, de las cuales cerca de 2,8 millones (46 %) no poseían deuda con el sistema financiero.

Si se considera que los bancos poseían a ese momento asistencias crediticias a 13,4 millones de personas, los deudores exclusivos de los Opnfc representaban entonces a cerca del 20 % de las personas deudoras de las entidades financieras tradicionales.