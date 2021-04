Un laboratorio argentino ya produce la vacuna Sputnik V

La empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Sacif produjo en la Argentina el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, que será enviado al Centro Gamaleya para que realice el control de calidad, anunciaron ayer el Fondo Ruso de Inversión Directa (Rdif) y la compañía.

“La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. Rdif y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond”, señaló el comunicado difundido por el organismo ruso.

Y continuó: “El primer lote producido será entregado al Centro Gamaleya para realizar el control de calidad correspondiente”.

Según la empresa, se prevé que la producción a gran escala de Sputnik V en Argentina comience en junio, aunque fuentes gubernamentales explicaron que, al tratarse de un “proceso biológico, puede tener demoras y algunas dificultades hasta alcanzar los niveles óptimos” por lo que sugirieron “ser prudentes”.

“Es una gran noticia, pero paso a paso”, dijeron esas fuentes oficiales.

“Apostamos a la mejor vacuna del mundo”, continuaron, pero aclararon que “hay que poner cautela en el corto plazo”.

Explicaron que “el mediano plazo es a fin de año, para hacer el 100% de la vacuna” y añadieron que la producción en el país se debe a “un acuerdo entre privados” facilitado por el Gobierno y que el Estado deberá comprar las dosis, dado que “no hay nada escrito” para que Richmond destine toda la producción en la Argentina.

En ese sentido, el comunicado difundido por el organismo ruso añadió que “la vacuna producida en la Argentina podrá, luego, se exportada a otros países de América Central y América Latina”.

Por su parte, desde Laboratorios Richmond también comunicaron la producción de este primer lote, confirmaron que será enviado al Gamaleya para que realicen “las pruebas de calidad” y añadieron que, “de ser positivo el proceso, la producción a escala comenzaría en junio de 2021”.

“Laboratorios Richmond se enorgullece de contar con el respaldo del Fondo Ruso de Inversión Directa, que confió en su capacidad científico tecnológica para producir la vacuna Sputnik V en Argentina”, indicó el comunicado de la compañía y aseguró que “retribuirá con trabajo, compromiso y profesionalismo para asegurar la disponibilidad de la vacuna en el plazo más corto posible para el país y para la región”.

En el momento en que se anunció el memorando de entendimiento entre el Rdif y Laboratorios Richmond, en febrero pasado, el presidente Alberto Fernández destacó el acuerdo.

Circulación comunitaria de la cepa Manaos

La cepa Manaos de coronavirus tiene circulación comunitaria en la provincia de San Luis tras confirmarse un caso con esta variante en una persona que no había salido de la provincia, en tanto la curva de contagios está en ascenso desde el 6 de abril de pasado, informó ayer la presidenta del Comité de Crisis local, María José Zangla.

En una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno local, Zangla mostró cuadros comparativos con la primera ola de la enfermedad cuando no se llegaba a 100 contagios, mientras que “actualmente se transitan semanas con más de 500 y 600 casos en la provincia, lo que evidencia una peligrosa situación”.

La funcionaria aseguró que si no hay situaciones que ameriten otras medidas, el actual protocolo se mantendrá hasta el 30 de abril, con la actividad comercial habilitada entre las 6 y las 19, prohibición para circular entre las 20 y las 6 de la mañana y la imposibilidad de realizar actividades en espacios cerrados y la gastronomía restringida al 30%.