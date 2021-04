Juez Federal ordenó que se suspenda las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El magistrado pidió al Gobierno porteño que "se abstenga de aplicar o ejecutar la medida dispuesta el pasado fin de semana", en referencia al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que había ordenado mantener las clases presenciales en el distrito.

La resolución del juez Furnari fue emitida ante un pedido del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de admitir la competencia federal, declarar la inhibitoria para entender o resolver sobre el tema de la Justicia de la Ciudad y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser de competencia originaria.

De esta manera, el juez federal le dice al Gobierno porteño que no aplique el fallo que habilitó el regreso a las aulas, y a la Justicia de la Ciudad que envíe el caso a la Corte Suprema, que tiene competencia originaria.

Ante el planteo de Zannini, el juez Furnari consideró que la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad actuó mal al no darle intervención al Estado Nacional en el expediente sobre el cual terminó resolviendo el pasado domingo.

Por ello, hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Gobierno y decidió que la Justicia de la Ciudad no es competente para resolver el tema, al tiempo que recordó que la Corte ya aceptó la competencia para tratar el asunto.

En el máximo tribunal está pendiente de definición un amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad contra el Estado Nacional por la suspensión de las clases presenciales en virtud del aumento de casos de coronavirus.

"La pretensión llevada a conocimiento de esos jueces fue resuelta con total prescindencia de la norma específicamente aplicable al caso, lo que descalifica su decisión en los términos de la conocida doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad de sentencias", sostuvo el juez Furnari en su fallo.

"No es posible desentenderse sin más de los efectos que dimanan de la decisión adoptada por la justicia local, cuando media -como en el caso- una evidente amenaza al desenvolvimiento de las instituciones en la forma prevista en la Constitución Nacional", agregó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había presentado un amparo ante la Corte para desactivar los efectos del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspendió la presencialidad en las aulas hasta el 30 de noviembre.

La Corte admitió su competencia en el tema y ahora lo tiene pendiente de resolución, pero el pasado domingo la Justicia porteña había ordenado garantizar las clases presenciales, lo que fue calificado como una "aberración jurídica" por parte del Gobierno.

Esa medida llevó a que en la Ciudad de Buenos Aires hubiera clases presenciales en los últimos dos días y, de hecho, el Gobierno porteño informó que este martes hubo presencialidad en el cien por ciento de las escuelas.

El fallo del juez federal Furnari ordena suspender esa modalidad hasta que falle el máximo tribunal.



Cacerolazos

Vecinos de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires realizaban esta noche nuevos cacerolazos en rechazo al fallo de la Justicia Federal que ordenó suspender la presencialidad de las clases en el distrito porteño.

Mientras el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se debatía entre acatar o no la resolución del fuero Contencioso Administrativo Federal, vecinos de barrios como Nuñez, Belgrano, Villa Crespo, Caballito, Recoleta y Palermo salían a las calles o a los balcones de los edificios a manifestar su malestar por la decisión judicial.

Minutos antes, el juez federal Esteban Furnari, del fuero Contencioso Administrativo Federal, admitió parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.