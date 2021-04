Rodríguez Larreta confirmó que mañana habrá clases en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó hoy que este lunes habrá clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, luego del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de las clases en el distrito.

"La Justicia acaba de determinar que en la Ciudad debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales. Mañana hay clases", afirmó Rodríguez Larreta. Sostuvo: "Tenemos que ser muy prudentes y llevar tranquilidad a las casas y que sepan que todas las decisiones son basadas en los datos, las evidencias, en expertos en salud".



El mandatario porteño afirmó que siente "orgullo" porque mañana los alumnos irán a clases y agradeció la movilización de "millones de personas". "Aquellos que quieren que los chicos sigan en las aulas, no se reúnan", enfatizó Rodríguez Larreta, al pedir que se cumplan las medidas de aislamiento.



"Mañana hay clases y eso es lo más importante, y yo confío en cada uno de los integrantes de la comunidad educativa", subrayó el mandatario de la Ciudad. En conferencia de prensa, anunció que los alumnos adultos "pasarán a la virtualidad" y eso disminuirá la circulación de "110.000" personas.



A la vez, detalló que se reforzarán los controles en las entradas de las escuelas para concientizar en los cuidados. "No hablé con el Presidente hoy, no nos enganchamos en discusiones políticas", resaltó, al ser consultado sobre los dichos del ministro de Justicia, Martín Soria. "Yo ya ratifiqué mi intención de trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional desde el primer día", agregó Rodríguez Larreta.