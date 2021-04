La Procuración dictaminó que debe intervenir la Corte en el planteo de la Ciudad por las clases

La procuradora fiscal Laura Monti dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa iniciada hoy por la ciudad de Buenos Aires, que pidió que se declarara inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández que dispuso la suspensión de las clases presenciales por 15 días en el Amba.

La opinión de la Procuración, que no es vinculante para la Corte, no se refirió al fondo de la cuestión discutida (si el decreto es constitucional), sino solo a la competencia.

Monti entendió que el caso que planteó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es de “competencia originaria” de la Corte, como lo son los planteos entre provincias o entre una provincia y la Nación.

El presidente se había referido hoy a este tema. Durante la conferencia de prensa que brindó después de reunirse con Rodríguez Larreta, dijo que la Corte no era el tribunal competente para decidir esta cuestión.

La procuradora Monti enumeró los antecedentes de otras causas que apoyan la idea de Rodríguez Larreta de que la Corte debe resolver el conflicto. Se refirió a la causa “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/Córdoba sobre ejecución fiscal”, que tuvo sentencia el 4 de abril de 2019.