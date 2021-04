Alberto Fernández: "Desde el día en que las clases volvieron la curva ascendió precipitadamente"

El presidente Alberto Fernández ratificó la suspensión de las clases presenciales por dos semanas, dijo sentirse "decepcionado" por Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que "el AMBA es el foco infeccioso más claro" y alertó a los que adelantaron que no cumplirían con las restricciones que "a mí con la rebelión no".

Durante la conferencia de prensa que brindó tras la reunión durante más de una hora con el jefe de Gobierno porteño, Fernández ratificó la decisión de suspender hasta el 30 de abril las clases presenciales en el AMBA y lo justificó al decir que "desde el día que las clases han vuelto la curva ascendió precipitidamente".

"Tuvimos una buena charla, con mucho respeto, en la que él pudo expresar lo que piensa y también pudo escuchar las razones por las que tomé las medidas. Le expliqué algo que siento y también Axel (Kicillof) y es que todos quisiéramos la presencialidad educativa lo antes posible", afirmó.

"También le expliqué que los datos científicos dan vuenta que los problemas no ocurren en los colegios sino que detrás de la presencialidad se genera un movimiento social de circulación", amplió el jefe de Estado, para asegurar que "desde el día que las clases han vuelto la curva ascendió precipitadamente".

Según Fernández, la mayor cantidad de contagios se da en personas entre 9 y 19 años "y sólo reduciendo la circulación y el contacto humano podremos reducir los casos. Nuestro plan es reducir en 15 días drásticamente la circulación para reducir los casos, así vamos a liberar camas de otras patologías para enfermos de COVID".

En ese marco ratificó que "vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha", disipando cualquier posibilidad de rever no sólo la suspensión de las clases presenciales sino también las retricciones fijadas principalmente al sector gastronómico, que no podrá atender clientes en el interior de los locales y luego de las 19hs. funcionará bajo la modalidad delivery. "El relajamiento social provoca más contagios", argumentó.

Tras afirmar que tiene la "certeza que estamos haciendo lo que corresponde", definió la actual como una "situación muy difícil" en la que "no estamos con tiempo para dudar. Por eso tomé la decisión que tomé, inclusive teniendo en el gabinete ministros que me decían ´podemos esperar más´. No, no podemos esperar más", en clara alusión a Nicolás Trotta (a quien ratificó en el cargo diciendo "no sé de dónde salió que estaba en duda") y Carla Vizzotti, quienes el mismo día de los anuncios habían ratificado la continuidad de las clases en las escuelas.

Durante el contacto con la prensa que se extendió unos minutos, el mandatario fue muy duro con Rodríguez Larreta al decir que "fue muy ingrato, muy injusto y se equivocó" y que se sintió decepcionado, en referencia a lo dicho ayer en conferencia de prensa, también criticó a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de quien dijo "el ocaso la encuentra donde está ahora".

Finalmente, ante la consulta sobre que algunos sectores alcanzados por las restricciones no iban a acatar las medidas anunciadas, Fernández respondió: "a mí la rebelión no. En estado de derecho las leyes se cumplen. La prepotencia no tiene que ver con el estado de derecho. A los que no les gusta que recurran a la Justicia". Y agregó: "yo estoy para ayudarlos en el estado de emergencia, pero no para tolerar la indisciplina".