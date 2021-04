Rodríguez Larreta: “El aula más peligrosa de todas es la que está cerrada”

En un duro mensaje, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta aseguró que no hay razones sanitarias que justifiquen la decisión adoptada por el presidente Alberto Fernández de suspender las clases presenciales en el AMBA y afirmó que hará todo lo posible para garantizar que el próximo lunes los chicos y las chicas porteñas estén las aulas.

“El aula más peligrosa de todas es la que está cerrada”, lanzó. Asimismo, sostuvo que tienen 72 horas para trabajar "en conjunto" con el Gobierno nacional y llegar a un acuerdo para que el lunes los chicos estén en las aulas.

El mandatario porteños se mostró muy disconforme con la manera en la que Nación tomó las decisiones, sostuvo que es la primera vez desde el inicio de la pandemia que el Gobierno nacional no les consultó sobre las restricciones tomadas y la utilización de las Fuerzas Federales.

El jefe de Gobierno porteño no ocultó su fastidio por las medidas tomadas por el Gobierno nacional, al que acusó de proceder de forma "inconsulta" y sin tener en cuenta la mirada de la Ciudad ni de las provincias. Se quebró el vínculo con la Casa Rosada. Este último episodio de desencuentros, que tuvo como desencadenante el anuncio presidencial de medidas con las que la Ciudad discrepa como la suspensión de clases presenciales y el despliegue de fuerzas federales para hacer cumplir una suerte de "toque de queda" nocturno, tensó al máximo el vínculo entre el alcalde porteño y la Casa Rosada.



Sin pelos en la lengua, Rodríguez Larreta comenzó su mensaje acusando a Fernández de "romper el mecanismo de diálogo y consenso" que Nación y Ciudad venían "sosteniendo hace más de un año", y adjetivó la situación como "inexplicable".



"Quiero ser claro: no fuimos consultados sobre ninguna de las medidas que se tomaron ayer. Es inexplicable que haya sido así, más cuando veníamos teniendo reuniones constantes durante los últimos días para hablar de qué medidas podíamos tomar para frenar la suba de casos. Una pandemia como ésta no admite la posibilidad de que un Presidente no coordine las acciones con un jefe de Gobierno o un Gobernador", protestó.

Larreta llamó a reunirse con el Presidente de la Nación paar tratar de dar marcha a trás con estas restricciones y afirmó que en caso de no ser convocado por el mandatario, el Gobierno porteño va a recurrir a la Justicia para hacer valer el derecho a la educación.