La Anmat aprobó el primer test rápido de coronavirus de venta libre en farmacias

Con la cantidad de contagios creciendo de manera exponencial, muy por encima del pico del año pasado, la ANMAT aprobó la venta libre en farmacias de un test rápido que detecta el coronavirus.

Si bien requiere que el hisopado sea hecho por un profesional de la Salud, se trata del primer test que en 10 minutos indica si la persona tiene COVID-19 o no. De todos modos, desde el laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd. aclaran que en caso de dar negativo no se descarta la presencia efectiva del virus.

Con un valor de $2.600, las primeras 20 mil unidades se agotaron aunque se espera el ingreso de nuevas partidas que, según indicaron, llegarán a un precio menor.

Con un nivel de sensibilidad del 96,8%, permite que quien lo compre pueda hacerse el testeo a un menor costo que en los laboratorios, aunque requiere de un profesional para su realización.

La aprobación de este producto se da cuando la segunda ola de coronavirus ya impacta en el país, donde en la jornada de ayer registró el récord de contagios en un día con 27.001 casos, y mientras el Gobierno nacional insiste en que los gobernadores pueden tomar sus propias medidas restrictivas.