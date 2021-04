Segunda ola: reunión urgente con la idea de cierres localizados

Con 27 mil nuevos contagios en solo 24 horas, el Gobierno estudia medidas más duras para restringir la circulación y frenar el avance de la segunda ola de coronavirus, y ayer a las 18 una docena de ministros acudieron para una reunión oficial que no figuraba en la agenda.

El encuentro surgió tras la sugerencia de los especialistas y la consideración casi unánime respecto al riesgo de colapso que afronta el sistema de salud, con lo cual en el oficialismo comenzó a pesar la necesidad de más restricciones.

Mientras circulan versiones de un cierre total por 14 días, como propuso la Provincia de Buenos Aires, fuentes oficiales señalan que no habría ninguna determinación antes del fin de semana.

Asimismo indican que se consolida la estrategia de eventualmente imponer “restricciones fuertes intermitentes”, esto es con un anuncio claro y concreto de que se restringe la circulación y con ella muchas actividades no esenciales, incluso económicas, por un determinado período de tiempo, sin prórrogas, como ya se implementó en varios países del mundo.

También, en la Casa Rosada señalan que las amplias diferencias y los distintos escenarios sanitarios a lo largo de la Argentina requieren recetas locales. “Acá no se puede cerrar Catamarca por lo que pasa en el Amba, pero mucho de lo que pasa en el Amba después impacta en Catamarca”, razonan, al justificar la importancia que el Gobierno pone sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero al mismo tiempo la decisión de profundizar restricciones y cierres “quirúrgicos”.

“No se puede hablar más de un cierre total a nivel país y ni siquiera provincial: cada zona es un caso aparte que hay que evaluar en forma integral”, señalan. En ese sentido, ponen como modelo el sistema de fases que implementó Kicillof.

“Los gobernadores quedan facultados y facultadas para adoptar disposiciones adicionales a las dispuestas en el presente decreto, focalizadas, transitorias y de alcance local, con el fin de mitigar en forma temprana los contagios por covid-19 respecto de los departamentos o partidos de riesgo epidemiológico alto o medio, conforme los parámetros del artículo 13, y respecto de los partidos y departamentos de menos de 40.000 habitantes.

A tal fin podrán limitar en forma temporaria la realización de determinadas actividades y la circulación por horarios o por zonas, previa conformidad de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad, según corresponda”, señala el artículo 17 del decreto que fija nuevas restricciones hasta el 30 de abril.

El ingreso en los shoppings y a espacios cerrados que debían reducir el aforo y la alta circulación, sumado al aumento exponencial de casos, genera nerviosismo en el Ejecutivo. También preocupa la dificultad práctica para restringir el uso del transporte público a los trabajadores esenciales y exceptuados habilitados.

Hace tiempo que el presidente busca compartir el costo político de los cierres —que redunda en la caída de la economía— con las provincias, pero los mandatarios provinciales descansan en el impacto que tienen esas determinaciones sobre la figura del presidente.