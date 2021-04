Gremios docentes piden medidas por los contagios

Sindicatos de docentes bonaerenses de gestión pública y privada alertaron ayer sobre una suba "exponencial de contagios" por Covid-19 en la comunidad educativa y municipios en franja de riesgo, además de ruptura de protocolos en colegios particulares e intimaciones a los maestros.

Gremios como Suteba, FEB, y SADOP también reclamaron a los funcionarios y provinciales que adopten "medidas restrictivas" para prevenir el avance de la enfermedad.

Marina Jaureguiberry, secretaria gremial de los docentes particulares agremiados en SADOP, en una entrevista reveló los intentos de "romper burbujas y protocolos por parte de los dueños de colegios privados, en cuanto a querer poner más alumnos de los permitidos, flexibilizar la jornada a todos los días de la semana".

"La situación es muy preocupante y el viernes explotaron las consultas en el sindicato por intimaciones a docentes a volver a trabajar por los dueños de los colegios", precisó Jaureguiberry, que además reveló "incumplimientos de la patronal en cuanto a entrega de material de protección" en las escuelas contra el Covid-19.

La dirigente subrayó que los maestros reclaman "presencialidad cuidada con una estricta aplicación de protocolos en las escuelas y las resoluciones de los 25 ministros del país reunidos en el Consejo Federal de Educación (CFE) que acordó determinar la presencialidad o no en la enseñanza de acuerdo a las variantes epidemiológicas".

Por su parte, el Frente Unificado Docente Bonaerense (FUDB), que integran entre otros sindicatos FEB, SUTEBA y técnicos de AMET, pidió a la Nación y la Provincia que tomen "medidas restrictivas" en escuelas y en el transporte público. Entre otros FEB y Udocba ya se expresaron por la vuelta a la virtualidad.

Francisco Torres, secretario gremial de la Federación Nacional Docente (FND) y los Suteba Multicolor disidentes con la conducción de Roberto Baradel detalló respecto a la situación sanitaria escolar que en el partido de La Matanza "tuvieron que aislar grupos o cerrar totalmente 48 escuelas por casos de Covid en un mes de clases".

Apuntó Torres que Suteba Ensenada "cumplió dos paros de 48 horas esta semana, por 43 docentes contagiados" y acotó que las seccionales disidentes de Tigre y Bahía Blanca "informaron que entre el 4 de marzo y el 6 de abril hubo 157 casos confirmados de Covid-19 entre niños y adolescentes".

Acerca de la situación en las escuelas de Quilmes, el dirigente sindical dijo que el Comité Mixto Distrital de Salud y Seguridad en el ámbito de la dirección General de Educación bonaerense, que conduce Agustina Vila, "pidió este viernes la vuelta a la virtualidad de manera provisoria y preventiva, ante la suba de casos en el distrito".

"Desde el ministerio de Educación se tiran cifras para sostener que en las escuelas no aumentan los contagios, pero sin ninguna evidencia científica", cuestionó Torres, para agregar que "no se puede acceder a la plataforma Cuidar Escuela y el periódico informe del ministerio de Salud sobre Niñez/Adolescencia y Covid-19, lo dejaron de publicar desde el 22 de marzo, fecha en que empiezan a saltar los casos".

Dijo el dirigente del FND que "hasta esa fecha había 90.026 menores y adolescentes contagiados en la Provincia, con el 42,6 por ciento del total de contagios en las infancias del país, cuando la Provincia reúne al 38% de la población".

El gobernador Axel Kicillof, en el marco de un pedido de "urgente convocatoria" del Frente Unificado Gremial Docente Bonaerense, salió en las últimas horas al cruce de versiones que indicaban un posible levantamiento del dictado de clases en forma presencial en la Provincia.

Aseguró que la administración "está implementando políticas sanitarias para priorizar el funcionamiento de los establecimientos educativos con la modalidad presencial, a partir de la permanente evaluación del nivel de riesgo epidemiológico".

"El trabajo coordinado con todos los representantes de la comunidad educativa permitió establecer un Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales, que permite minimizar los riesgos de transmisión" del virus, expresó Kicillof en un mensaje divulgado en redes sociales.