Para la ministra de Seguridad, las restricciones no son un toque de queda

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó ayer que las restricciones de circulación durante la madrugada "no" implican un toque de queda, y aclaró que "las fuerzas policiales no tienen la atribución de la penalidad", sino que "interviene siempre la Justicia".

"La prohibición de circulación tiene excepciones. Y, sobre todo, las fuerzas policiales no tienen la atribución de la penalidad. Interviene siempre la Justicia y define qué criterio adoptar", resaltó Frederic.

Al ser consultada sobre si las medidas tomadas por el Ejecutivo para reducir los contagios de coronavirus implican un toque de queda, respondió: "No, para nada".

En una entrevista, Frederic precisó que "cuando hay un infractor se le labra un acta de compromiso de no reincidencia".

"La persona debe volver a su casa y comprometerse a no volver a cometer la infracción. Si reincide, se podría determinar el secuestro del vehículo, alguna multa o eventualmente una probation", detalló.

Respecto al control de los encuentros sociales en domicilios particulares, la funcionaria nacional aclaró que "es responsabilidad de las provincias y de los municipios, las fuerzas federales no tienen intervención".

"Estoy promoviendo el uso del 911 para que la gente denuncie esas situaciones, pero para que esta medida sea realmente efectiva necesita de la responsabilidad individual. El Presidente hizo un llamado a la solidaridad y pidió un sacrificio menor al que se hizo el año pasado", manifestó.

Consultada sobre cómo coordinará el operativo en la provincia de Buenos Aires luego de los cruces con su par Bonaerense, Sergio Berni, Frederic afirmó que "en este operativo no hay necesidad de coordinación con provincia".

"Sí estamos trabajando para que los 4000 efectivos federales que tenemos en el conurbano controlen el cumplimiento . Y ahí la coordinación más eficiente es con los intendentes", subrayó.