Las empresas afectadas por la pandemia recibirán hasta 18 mil pesos por trabajador

Los sectores críticos afectados por las nuevas medidas sanitarias dispuestas para afrontar la pandemia recibirán en el marco del REPRO II hasta 18 mil pesos mensuales por trabajador, suma que implicará un aumento del 50%.

Para acceder a este beneficio, las empresas deberán comprobar una pérdida en la facturación mayor al 20%. Así se resolvió hoy en el marco de una nueva reunión del Gabinete Económico, en la cual se definió que para los sectores críticos se comparará la facturación del período actual con el mismo período del 2019, ajustados los valores por índice de precios.

"Accederán al beneficio aquellos que tengan una pérdida de facturación real mayor al 20%. A su vez, el beneficio para estos sectores será de hasta $18.000 por trabajador", señalaron fuentes del Gobierno.

El equipo económico, encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, mantuvo un encuentro en el salón de los Científicos de la Casa Rosada donde se definieron los nuevos lineamientos del programa REPRO II.

Estuvieron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; y la jefa de gabinete del Palacio de Hacienda, Melina Mallamace.

Para el resto de los sectores, también se utilizará el mecanismo de comparar con iguales períodos de 2019. La accesibilidad al programa se determinará en base a las normas actualmente vigentes. Al respecto, Moroni destacó que "el REPRO siempre compara con un año anterior, pero en este caso y como marzo de 2020 no es un buen mes de comparación por las restricciones que teníamos, decidimos cotejarlo con marzo de 2019".

"Vamos a actualizar la facturación de ese mes y vamos a asistir a todo aquel que haya tenido una pérdida mayor al 20% de su facturación real. El tope del beneficio está en 12 mil pesos por trabajador y lo vamos a llevar a 18 mil por trabajador o sea un cincuenta por ciento de incremento", indicó.

Agregó que "el resto de la cadena, nosotros no vemos que haya tenido una afectación distinta por estas restricciones, entonces no vamos a retocar nada". "Lo que estamos haciendo, es modificar la situación para aquellos sectores que se vean afectados; ni salud ni las actividades en general, tienen una afectación particular por la restricción nocturna", agregó Moroni.

Durante la reunión también se analizó la marcha de herramientas de carácter social como la AUH, Tarjeta Alimentar y el plan Potenciar Trabajo, principalmente, destinados a la atención de la población que se encuentra en el mercado informal. La información correspondiente al Programa REPRO II muestra que en el período que comprende noviembre y diciembre del 2020, el programa brindó asistencia a los sectores no críticos, definidos por el programa ATP.

A partir de enero del 2021, el programa sumó a los sectores críticos y a los de la salud; en febrero de 2021 el Programa benefició a un total de 300.795 trabajadoras y trabajadores y 9.925 empresas, con una inversión total de 4.018.247.055 pesos, según datos oficiales.

Respecto de las empresas beneficiarias en relación a su rama de actividad, 2713 corresponden a la actividad de alojamiento y servicios de comida; 1585 a salud y servicios sociales; 1281 a actividades administrativas y servicios de apoyo y 990 a comercio.

Con relación al tamaño de las compañías según la cantidad de puestos de trabajo, se destaca que hay 3.480 empresas de hasta 5 puestos de trabajo, 3.357 que tienen entre 11 y 50 y 1.876 empresas poseen entre 6 y 10 puestos laborales.