Vallas en Plaza de Mayo para evitar que transportistas se encadenen a la Casa Rosada

La Casa Rosada amaneció ayer con una postal diferente a la habitual. Mientras Alberto Fernández se mantiene aislado y sigue con su agenda de forma virtual en la Quinta de Olivos, en los alrededores de la Plaza de Mayo se colocaron vallas para evitar una protesta de transportistas que trabajan con personas con discapacidad.

Aunque no se trata de las vallas de contención que habitualmente se disponía durante la gestión de Mauricio Macri, la Policía Federal que custodia la Casa de Gobierno cubrió el perímetro con unas más pequeñas, a unos 30 metros de la reja fija, lo que obligó a cortar el tránsito sobre las avenidas Rivadavia e Yrigoyen, lo que generó largas filas de vehículos que fueron obligados a retomar por las calles 25 de Mayo y Balcarce. De todos modos, como las columnas de manifestantes no llegaron a las inmediaciones, todavía en los laterales se permitía la circulación peatonal.

En el Gobierno, que tras la asunción de Alberto Fernández al poder le reclamó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que quitara la reja que dividía la Plaza de Mayo, como gesto de que no iba a oponerse a las manifestaciones, explicaron que la decisión de que se coloquen estas vallas “no fue de Presidencia” sino “del Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Federal”.