CGT: “No hay margen para volver a cerrar la economía”

Frente a la ola de contagios de coronavirus y a la decisión del Gobierno de avanzar con una serie de restricciones, desde la CGT salieron a advertir que “no hay margen para volver a cerrar la economía”, como sucedió durante el año pasado.

De acuerdo con ese sindicalista, desde el Gobierno no les pidieron que eventualmente contengan a sus bases en caso de que se decidiera avanzar con una paralización de la actividad económica. El escenario de lo que se avecina fue discutido en una reunión de la mesa chica cegetista, este lunes en Upcn.

Todos los dirigentes presentes mostraron su preocupación con un esquema de cierres generalizados.

“La decisión que se tome no debe ser a tontas y locas si no razonable, quirúrgica”, sostuvo un gremialista que participó del encuentro.

Estuvieron presentes los dos co secretarios generales cegetistas, Héctor Daer y Carlos Acuña, el estatal Andrés Rodríguez, el cervecero Carlos Frigerio, el mercantil Armando Cavalieri, Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA) y Víctor Santa María (Encargados de Edificios), entre otros dirigentes nacionales.