Alberto Fernández anunció la restricción nocturna que irá a partir de las 00:0 hasta las 06:00

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que en las últimas semanas "el relajamiento social" creció, por lo que anunció medidas restrictivas para las próximas tres semanas, que afectan a la circulación, el transporte público y los viajes de turismo, entre otros.



"Lo que suceda en la segunda ola va a depender de las medidas que implementemos, de los controles en cada distrito y de la responsabilidad de cada uno", sostuvo Fernández. En un mensaje grabado, el jefe de Estado subrayó que su gobierno quiere "cuidar la salud, la actividad económica y la presencialidad en las escuelas".



"Cuanto más alta sea la transmisión, más medidas adoptaremos", advirtió el mandatario nacional, que también volvió a llamar a la oposición a mantener la unidad "más allá de las diferencias políticas". Y agregó: "No me gusta que se haga política con la pandemia, es una amenaza feroz que la humanidad enfrenta. La pandemia continúa y está volviendo con más rigor".



El jefe de Estado alertó sobre el aumento "del 36 por ciento" los casos en los últimos siete días en todo el país y "un 53 por ciento en el AMBA". Tal como anticipó NA, el Gobierno nacional publicará en las próximas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecerá una restricción nocturna para la circulación entre la medianoche y las 6:00.



Esa restricción horaria implica que hasta las 23:00 podrán permanecer abiertos los locales gastronómicos, en tanto que a partir de la medianoche y hasta las 6:00 se restringirá la circulación general, y solo podrán estar en la calle los trabajadores esenciales.



"Les pido que me acompañen en este esfuerzo. Vamos a redoblar los cuidados y la vacunación en estos meses", resaltó Fernández en un mensaje grabado desde la Residencia de Olivos.



Además, el transporte público será solo para ser utilizado por trabajadores esenciales y aquellos que estén relacionados con el dictado de clases en escuelas. Hasta el 30 de abril próximo los casinos, bingos y discotecas deberán cerrar, en tanto que cines y teatros se mantendrán funcionando con aforo.



En cuanto a los viajes, se suspenderán las salidas del país con fines turísticos, a la vez que se cancelarán los viajes de egresados y las competencias deportivas amateurs en todo el territorio nacional. Las restricciones que se aplicarán variarán dependiendo del semáforo epidemiológico que este martes el Gobierno informó que tiene a 85 departamentos del país en zona roja por algo riesgo.