Las restricciones se enfocan en Buenos Aires con límites de noche

Ante la fuerza con la que llegó la segunda ola de la pandemia, con un registro récord de más de 20 mil contagios, funcionarios nacionales, bonaerenses y porteños se reunieron ayer en la Casa Rosada para acordar medidas destinadas a frenar la expansión del coronavirus en Argentina y se aguardan anuncios oficiales de restricciones enfocadas en Buenos Aires y límites a la movilidad nocturna desde las 22.

El encuentro lo protagonizaron los jefes de Gabinete Santiago Cafiero, Felipe Miguel y Carlos Bianco, y los de Salud, Carla Vizzotti y Fernán Quirós (Ciudad) y allí se planteó la necesidad de limitar el uso del transporte en el área metropolitana, la limitación de las reuniones sociales y, el punto de conflicto, la restricción de la actividad nocturna, tanto en las actividades comerciales como la circulación.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, rechazó avalar la medida propuesta por el Gobierno para restringir la circulación en el Amba entre las 22 y las 6 de la mañana, como principal medida para enfrentar la segunda ola de coronavirus. Se resolvió en una reunión encabezada por el jefe de Gobierno porteño y en la que estuvieron presentes los principales funcionarios de la gestión porteña.

El gobierno porteño no quiere que se limite la libertad de movimiento en el Amba, como pretenden en la Casa Rosada y el gobernador Axel Kicillof. Por eso, Rodríguez Larreta le propondrá al Gobierno cerrar la vida comercial entre la medianoche y las 6 de la mañana. En definitiva, defiende la postura inicial con la que llegó a Balcarce 50 a negociar medidas restrictivas. Presionarán en esa línea para buscar un punto de acuerdo en el que no vean diluida toda su postura.

La decisión de no acompañar la medida propuesta por la gestión de Alberto Fernández se resolvió en una reunión en la que participaron el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. En el encuentro el titular de la cartera sanitaria le explicó a los presentes que la limitación en la circulación nocturna no traerá aparejado beneficios sanitarios. No cambiará, sostuvo, los porcentajes de contagios.

“No sirve para nada impedir que la gente circule por la calle al aire libre. No tiene ningún criterio sanitario. Además, restringe las actividades individuales”, razonó un funcionario porteño ante Infobae. En esa postura se intentarán afirmar en las próximas horas para resistir lo que consideran que es la aplicación de un virtual “toque de queda”.

Por la tarde en la Casa Rosada se reunieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sus pares de provincia, Carlos Bianco, y Ciudad, Felipe Miguel. También asistieron las autoridades sanitarias de cada distrito. Estuvo la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el titular de la cartera sanitaria porteña, Fernán Quirós, y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El objetivo fue definir un paquete de medidas en conjunto para afrontar la segunda ola de coronavirus.

El Gobierno puso sobre la mesa su postura de restringir la circulación nocturna entre las 22 y las 6 de la mañana. La misma propuesta que el lunes habían acercado a la mesa de negociación los funcionarios del gobierno de Buenos Aires.

Récord de casos en el país

Otras 163 personas murieron y 20.870 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, el registro más alto de contagios desde que se desató la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

Con los números de ayer suman 56.634 los fallecidos y 2.428.029 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que son 3.642 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 57,4% en el país y del 63,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta ayer a las 18 el total de inoculados era de 4.515.834, de los cuales 3.816.236 recibieron una dosis y 699.598 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 6.322.446.

Un 60,77% (12.683 personas) de los infectados de ayer (20.870) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 2.428.029 contagiados, el 89,12% (2.164.045) recibió el alta y 207.350 son casos confirmados activos.