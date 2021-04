La Justicia citó a Boudou para definir si vuelve a la cárcel

El exvicepresidente de la Nación Amado Boudou fue citado a una audiencia para el próximo 14 de abril a las 9.30 en la que se discutirá sobre si debe seguir en prisión domiciliaria o volver a la cárcel por su condena firme a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone.

Fuentes judiciales informaron que la decisión la tomó el juez federal Ricardo Basílico, quien tiene a su cargo la ejecución de la condena del exvicepresidente, tras el fallo de la semana pasada de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló porque estaba mal fundamentada la decisión que había ordenado el regreso de Boudou a la cárcel.

Junto con Boudou fueron citados sus abogados, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, la fiscal de Ejecución, Guillermina García Padin, la Asesoría Tutelar de menores, que en el caso representa a los dos hijos menores del exfuncionario, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante. La audiencia será virtual y todas las partes expondrán sus argumentos de por qué debe seguir en prisión domiciliaria o volver a una unidad penitenciaria.

Después de la audiencia, el juez Basílico tiene cinco días hábiles para resolver, pero que se pueden extender si alguna parte hace algún planteo o pedido excepcional. En el caso juega el reloj: Boudou está en condiciones de acceder a la libertad condicional en junio, un dato que la Cámara de Casación marcó en su fallo.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone. La condena fue confirmada por Casación en julio de 2019. En agosto de 2020, el juez Daniel Obligado, como magistrado de ejecución en el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 del exvicepresidente, le otorgó la prisión domiciliaria. Explicó que por la situación de pandemia por el coronavirus sus hijos –mellizos de dos años– estaban en una situación de vulnerabilidad ya que solo tenían a su madre y que la presencia del padre podía ayudar en esta situación. También que la condena de Boudou no estaba firme.

Esa firmeza llegó en diciembre pasado con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazó la última apelación. Así, los fiscales García Padin y Marcelo Colombo pidieron que vuelva a la cárcel a cumplir la condena. Así lo ordenó a fin de año el juez Obligado. Dijo que las circunstancias de la pandemia habían cambiado y que la condena ahora estaba firme

Pero la defensa de Boudou apeló, los plazos se extendieron por la feria judicial y la semana pasada Casación resolvió. Los jueces de la Sala IV, Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángel Ledesma, dijeron que la decisión de Obligado no estaba bien fundada y que se debía dictar un nuevo fallo.

La magistrada Ledesma dijo que se vulneró el derecho de defensa de Boudou porque no se citó a audiencia para escuchar a las partes. El juez Borinsky –quien se conoció que visitó 15 veces a Macri en la quinta de Olivos en fechas cercanas a fallos contra el kirchnerismo, uno de ellos la detención del exvicepresidente– destacó que el exfuncionario está cerca de acceder a la libertad condicional. Boudou obtuvo un descuento de 10 meses en su condena por la ley de estímulo educativo por los cursos que hizo en prisión.