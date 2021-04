“La Corte Suprema deberá involucrarse”

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, calificó como "de enorme gravedad" la revelación de que jueces realizaron visitas reiteradas a la quinta de Olivos para encontrarse con Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos, y sobre eso subrayó: "La Corte va a tener que involucrarse porque están involucrados integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal de nuestro país".

En ese sentido, el viceministro lamentó que "desde algunos sectores tratan de bajarle el precio a estas cuestiones diciendo que eran solo relaciones sociales", tras lo cual señaló que "cuando un magistrado, juez o fiscal tiene relaciones con una de las partes, está obligado por ley a no intervenir en esos expedientes".

"No se le puede bajar el precio de esa manera a este tema, no se trata de un partido de tenis, sino de cargarse la Constitución y las leyes de nuestro país", cuestionó Mena. El funcionario de la cartera de Justicia se refirió así al hecho de que dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, como también el fiscal de Casación Raúl Pleé, visitaron en varias oportunidades a Macri en la residencia presidencial de Olivos durante el período 2015-2019.

En el caso del juez Borinsky, de acuerdo a la documentación, estuvo al menos 15 veces en Olivos entre abril de 2016 y septiembre de 2019. Sobre estas visitas, Mena aseguró que esa situación "está prohibida en las leyes" y en ese sentido recordó que durante el macrismo se denunció que en causas relevantes se "violaba el debido proceso" y, a modo de ejemplo, mencionó la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán: "Eso me toca en lo personal, estoy procesado", apuntó.

Y luego agregó: "Los jueces y fiscales no pueden ir a arreglar sus cuentas con el Presidente a Olivos. Eso es un delito, de asociación ilícita, de prevaricato. Todo lo que se conoce como el 'lawfare', que nos parece como una cosa lejana, son delitos que están previstos desde 1921, en el Código Penal de la Nación".

"Sin duda va a haber investigaciones penales y en las causas en las que participaron estos jueces van a haber planteos judiciales", evaluó Mena al ser consultado sobre las potenciales consecuencias de las visitas a Olivos, tras lo cual añadió: "Tendrá que investigarse, también en el Consejo de la Magistratura, y además esperamos alguna reacción de los sectores del Poder Judicial que no estén involucrados".

Por último, Mena consideró "escandaloso" que la noticia sobre las visitas de jueces y fiscales a Macri en la residencia de Olivos no haya figurado "en la mayoría de los grandes medios de comunicación".