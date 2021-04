Excombatientes: campaña para que denuncien torturas

El Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanzaron ayer la campaña pública “Yo también hablo”, destinada a soldados conscriptos que también hayan sufrido torturas y malos tratos por parte de sus militares superiores durante el conflicto bélico y que hasta la fecha no lo hayan contado.

La iniciativa se lanzó en el marco de la conmemoración de los 39 años del conflicto bélico, que se desarrolló ayer en la Plaza Islas Malvinas de la capital bonaerense y en el que se desplegó una bandera de 12 metros de longitud con la leyenda “Justicia por Malvinas. Condena a los torturadores de sus propios soldados. Sumate a la campaña ‘Yo hablo’”.

En ese marco, el secretario de Derechos Humanos del Cecim La Plata, miembro de la CPM y del Instituto Malvinas de la Unlp, Ernesto Alonso, explicó que durante el conflicto bélico “hubo graves violaciones a los derechos humanos”.

“Hoy no solo recordamos a todos los compañeros que cayeron en 1982 sino que además lanzamos la campaña ‘Yo también hablo’, que busca tender un puente a aquellos compañeros que no pudieron contar, hablar, verbalizar la experiencia vivida en Malvinas”, dijo.