Récord de exportaciones agroindustriales en marzo

El sector agroalimentario liquidó en marzo US$ 2.773,5 millones por exportaciones -cifra récord para este mes- por la suba en los precios y la liquidación de stocks, informaron hoy la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

De esta forma, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en el primer trimestre del año alcanzó los US$ 6.724 millones, agregaron en su reporte mensual las entidades que representan 40% de las exportaciones argentinas.

"Ese monto de marzo resulta récord absoluto de las estadísticas de los últimos 18 años y de toda la historia de la exportación agroindustrial argentina y representa un incremento del 53,22% con respecto al precedente mes de febrero", destacaron Ciara y CEC.

Según las entidades, "una vez más fue gravitante el aumento sostenido de la demanda de alimentos en todo el mundo por el ingreso en la 'nueva normalidad' y por la búsqueda en todos los países por recomponer las existencias internas, incluso de reserva". En particular, precisaron, se destacó "el dinamismo en los precios de los productos industrializados basados en la soja (la harina y el aceite son los principales productos exportados por la Argentina) y de los commodities en general".

En el plano interno influyó además la liquidación de stocks para facilitar el ingreso de la próxima cosecha gruesa, completaron.

Este año, los ingresos por exportaciones de todo el complejo granario y sus subproductos rondaría los US$ 33.659 millones, según las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

Pero podrían haber sido mayores, si no se hubieran producido recortes de producción de soja a causa de cuestiones climáticas.

De acuerdo con las últimas proyecciones de exportaciones realizadas por la entidad rosarina, que proyectan una producción de 45 millones de toneladas de soja -contra 49 millones de la previsión anterior-, los ingresos por despachos al exterior del complejo sojero caerían hasta los US$ 19.388 millones, contra los US$ 21.650 millones estimados inicialmente.

De esta forma, si no es compensada por incrementos en las cotizaciones, estas pérdidas significarían una caída de US$2.262 millones en el total de los ingresos proyectados por exportaciones del complejo sojero argentino.

El año pasado el complejo oleaginoso-cerealero aportó 40,78% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec, recordaron Ciara y CEC en su comunicado.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (13,5% del total), subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial.

La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

En los últimos días, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Marcelo Alos, ponderó el rol de las economías regionales en el nivel de actividad, al destacar que el crecimiento de la producción y las exportaciones genera más trabajo y divisas para el país.

Por su parte, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, resaltó la adaptación del sector exportador durante la pandemia.

Neme destacó que “durante toda la pandemia la Argentina ha hecho su parte, al seguir proveyendo alimentos inocuos y de calidad al mundo” y que “la industria agroalimentaria nacional se ha adaptado rápidamente a la nueva realidad, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y apoyando a las redes logísticas”.