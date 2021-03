En la Provincia no descartan volver al "aislamiento total"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anticipó que si la situación epidemiológica empeora podría retornarse a una instancia de "aislamiento total". Si bien en declaraciones a la prensa resaltó que existe "una enorme vocación de cuidarse", y que "nadie quiere llegar a la situación de aislamiento total", pero alertó que "si hay que hacerlo, hay que hacerlo".

Kreplak indicó que las recientes medidas restrictivas que adoptó la Provincia, como prohibir las actividades entre las 2hs. y las 6hs. de la mañana y limitar a 10 personas las reuniones sociales, apuntan a tratar de "achatar" la curva de contagios que en especial en las últimas dos semanas tuvo una suba exponencial.

"La situación que tenemos ahora vuelve a ser como la que se veía cuando estaban subiendo los casos en junio o julio pasado. Hay que pensar en cuidarse mucho y las salidas tienen que ser esenciales.

Las salidas que no son indispensables no hay que hacerlas", amplió. Estas declaraciones de Kreplak se suman a las formuladas ayer, cuando remarcó que "nunca habíamos visto un incremento de casos como en los últimos días", y señaló que "la proyección es que estamos ante una situación que no vivimos en Argentina, que es la saturación del sistema de salud".

En ese marco, el funcionario enfatizó sobre la necesidad de que "todo el sistema de salud se aboque nuevamente a atender la pandemia", y resaltó que "necesitamos reducir la velocidad de los casos". "Esta velocidad actual ya nos genera signos de estrés muy fuerte en el sistema de salud que no podemos sostener, hay medidas de restricción, pero debemos explicar que no estamos igual que hace 15 ó 20 días, que estamos en un momento de máxima tensión, estrés y preocupación desde que empezó la pandemia hasta ahora", advirtió.