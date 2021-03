Propusieron a la oposición postergar las Primarias

La Casa Rosada fue ayer el escenario de una reunión de alto volumen político entre oficialistas y opositores de la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país, en la que el Frente de Todos propuso postergar las elecciones Paso de este año habida cuenta del crecimiento en los índices de impacto del coronavirus.

En el salón de los Escudos del Ministerio del Interior, el anfitrión y ministro político Eduardo “Wado” de Pedro recibió a los principales referentes de la política bonaerense del peronismo y del PRO. El objetivo principal fue avanzar en el plan oficial para postergar las elecciones.

Se reunieron Wado de Pedro, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Cristian Ritondo y Jorge Macri.

Varios delegados de los principales referentes de la oposición ya dieron el sí de manera informal, pero quieren fijar criterios objetivos que justifiquen el corrimiento. Máximo Kirchner habría sugerido que la variable fuera la mortalidad y la ocupación de camas. La idea es mover las primarias de agosto a septiembre y las definitivas generales de octubre a noviembre.

La próxima semana habría una reunión entre el ministro del Interior y los jefes de los interbloques parlamentarios para avanzar en una ley que modifique el calendario electoral.

Con el correr de las horas y ante el impacto de la noticia, desde diversos sectores de la oposición negaron un acuerdo. La mesa nacional de JxC evaluará primero su propia decisión el martes. Los opositores cuestionaron ante todo que la convocatoria no fuera institucional ni a los partidos para tratar el tema y que se discutiera informalmente en una reunión por fondos para obras. El corolario fue que Jorge Macri y Cristian Ritondo, los referentes del PRO que pasaron por la Rosada, rechazaron que se hubiera plasmado un acuerdo.

Por su parte, Ritondo dijo que no cree que se suspendan las Paso previstas para el 8 de agosto próximo, aunque dejó entrever que es posible una postergación a causa de la pandemia de coronavirus. “No creo que se suspendan las Paso, podemos hablar de más tiempo o menos tiempo”, dijo Ritondo en rueda de prensa en Casa Rosada. En ese sentido, el legislador indicó que “hay un montón de charlas informales, viendo cómo se sucede esta pandemia”, para luego decidir si se postergan o no las Paso. No obstante, Ritondo subrayó que “las Paso, como las (elecciones) generales (previstas para el 24 de octubre venidero), son las reglas de la democracia, que no pueden ser alteradas, mucho menos en un año electoral”.

El calendario electoral prevé para el 10 de mayo la fecha límite para efectuar la convocatoria a las Paso, según lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral (CNE).