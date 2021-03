La UCR agita las aguas de Juntos por el Cambio

Las elecciones internas de la UCR prepararon el terreno para la disputa por las candidaturas de Juntos por el Cambio para los comicios legislativos de este año y los roles de cada uno de cara a 2023, con expectativas alrededor de figuras como Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Facundo Manes.

Los resultados de las internas radicales de Córdoba y Buenos Aires entusiasmaron a dirigentes como el diputado nacional Mario Negri, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el referente Ernesto Sanz con la posibilidad de pelear por los primeros lugares de las listas con figuras nuevas y convocantes.

Allí es donde aparece el nombre de Manes, el reconocido neurocientífico al que ese sector imagina como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. No obstante, la definición de las candidaturas por parte del radicalismo no será un proceso sencillo, dado que el sector del senador Martín Lousteau, apoyado por el histórico operador Enrique Nosiglia, anticipó que irá a las PASO en Buenos Aires y en Córdoba.

En esa puja tendrán un papel importante dirigentes como Negri y Alfredo Cornejo, que se perfilan como candidatos a senadores por Córdoba y Mendoza, respectivamente, y también de Morales, que ya se anima a presentarse como posible postulante a la Presidencia en 2023.

En tanto, el PRO libra sus propias discusiones internas, entre la reaparición del ex presidente Mauricio Macri, el alto perfil de Bullrich como presidenta del PRO, el armado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la incógnita sobre Vidal. La exgobernadora se muestra más interesada en tener un rol en las presidenciales de 2023 que en volver a la Provincia, aunque aclaran que "jamás se enfrentará con Horacio".