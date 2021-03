Guzmán criticó a Macri

El ministro de Economía, Martín Guzmán, salió a cruzar al presidente Mauricio Macri, al rechazar de plano y calificar de "falso" que la Argentina esté tomando deuda al 18% anual en dólares. "Un expresidente declaró que el Gobierno está tomando deuda a tasas del 18% en dólares. Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa, para evitar confusiones y aportar claridad sobre cómo estamos resolviendo uno de los grandes problemas que su administración creó", disparó Guzmán.

Acusó al gobierno de Macri de favorecer el "ingreso desregulado de capitales cuyo negocio es especular sobre oportunidades de retornos financieros de corto plazo en lugar de invertir en la economía real. Que quede claro: fue un esquema que alentó la especulación y castigó a la producción".

Dijo que "cuando en 2018 el mundo dejó de creer en la Argentina que Juntos por el Cambio proponía, aquel fenómeno se tornó en un problema gravísimo. Así como habían entrado, sin regulación alguna esos capitales empezaron a salir de golpe dando lugar a una crisis cambiaria y económica".

Explicó que "uno de los múltiples desafíos de nuestra administración era limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno anterior y así fortalecer la economía".

Guzmán subrayó: "A diferencia de lo que marcó el expresidente, el Estado no solo no se endeudó al 18% en US$, sino que se desendeudó de forma neta" y consideró que la Argentina "necesita diálogo respetuoso y con información veraz. Actuar responsablemente ayuda a que forjemos una sociedad más constructiva".