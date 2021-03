Vizzotti afirmó que la segunda dosis de la vacuna se podría diferir "como mínimo tres meses"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que mañana en la reunión de funcionarios del área de todo el país se terminará de decidir la estrategia de diferir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, que sería con "un intervalo mínimo de tres meses". "Se va a diferir en un intervalo de como mínimo tres meses", detalló Vizzotti.



La funcionaria nacional y los ministros de salud de las 24 jurisdicciones están de acuerdo en implementar esa estrategia de posponer la segunda dosis de la vacuna para poder ampliar el alcance de la inmunización, en medio de un escenario de escasez.



"No hay un intervalo máximo en el que se pierda el efecto de la vacuna", aclaró la ministra en declaraciones al canal A24.



El objetivo es llegar a la mayor cantidad de adultos mayores posible con una primera dosis de la vacuna antes de que explote la segunda ola de contagios en el país.



Vizzotti sostuvo que hay consenso en "la importancia de vacunar con la primera dosis, porque la eficacia es con la primera y la segunda es para que dure más tiempo" la inmunidad contra el coronavirus.



"Mañana tenemos la reunión del y Consejo Federal de Salud donde se va a generar ese consenso", indicó la funcionaria nacional.



Según sostuvo, existe una "evaluación ética de proteger la mayor cantidad posible" de adultos mayores antes de que llegue la segunda ola de COVID-19.



"Vamos a informar esas recomendaciones y terminar de definir los pasos con las 24 jurisdicciones", manifestó Vizzotti sobre el encuentro de los responsables de Salud de todo el país.



En otro orden, afirmó que la Argentina ya circulan las cepas conocidas como la de Manaos y la del Reino Unidos, pero dijo que no son "predominantes". "Hemos encontrados de Manaos, del Reino Unido, pero no es la cepa predominante en el país", subrayó la funcionaria nacional.



"Después de un año de recibir evidencia científica del virus, utilizando esa experiencia, tenemos la expectativa de que podamos tener la mayor sinergia para disminuir el riesgo y aplastar el número de casos", expresó.



Tras encabezar la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Vizzotti señaló que se está "viendo en la mayoría de las jurisdicciones un aumento de casos". "Si es como el año pasado, debería ser menos complicado", consideró la ministra de Salud.