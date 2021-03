Macri defendió su gestión y dijo que Perón sería opositor

El expresidente Mauricio Macri aseguró ayer que no se arrepiente del préstamo que brindó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina durante su gobierno y dijo que el endeudamiento fue necesario para pagar “los vencimientos de deudas que ya tenía la Argentina”.

“No me arrepiento de haber ido al FMI”, dijo Macri ayer en un extenso reportaje en radio, en el cual indicó que tuvo que recurrir al organismo de crédito internacional “por el déficit que dejaron los kirchneristas”.

En otro tramo de la entrevista, en la cual analizó la actualidad política, indicó que “(Juan Domingo) Perón hoy, si viniese acá, diría ‘yo me anoto en Juntos por el Cambio’” y argumentó: “Esta versión del peronismo representa a los que no trabajan y nosotros queremos representar a los que trabajan”.

Días atrás, el Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, presentó una denuncia penal contra Macri y varios funcionarios de su Gobierno por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos” por procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el FMI para la concesión de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares.

En sus declaraciones de ayer, Macri dijo sobre la decisión de recurrir al préstamo del FMI que ocurrió cuando “se acabaron los créditos internacionales, nos agarró la sequía y no podíamos hacer frente a las deudas que se venían”. El exmandatario indicó que del dinero que ingresó “un 90% fue a pagar las deudas, cuyos vencimientos tenían una tasa que era menos de un cuarto de la que paga la Argentina ahora. (El ministro de Economía) Guzmán se está endeudando al 18%”.

Desde el peronismo salieron a responder los dichos del exmandatario y fue el expresidente del PJ, José Luis Gioja, quien afirmó que “haber dicho una burrada como decir que el general Perón estaría en Juntos por el Cambio solamente Macri lo puede decir. Para mí, es alguien que está totalmente desubicado y no entiende nada de nada. La verdad es que para decir eso tiene que haber estado mal sentado en la reposera”.