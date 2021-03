El riesgo país de Argentina supera los 1.600 puntos, nuevo récord en siete meses

El indicador riesgo país de la Argentina subía 4,4% este jueves y superaba los 1.600 puntos básicos, un nuevo récord desde septiembre de 2020 cuando registró una fuerte baja por la reestructuración de la deuda externa.

Este indicador elaborado por el banco JP Morgan que mide la diferencia entre la tasa que pagan los instrumentos soberanos en dólares de un país y los títulos a 10 años emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos (considerado libre de riesgo) alcanzaba este jueves los 1.603 puntos básicos.

El indicador registraba así una suba acumulada del 16,8% desde que se inició el año y anotaba un alza del 44,7% desde el piso de 1.108 puntos que marcó el 7 de septiembre tras el cambio de canasta de bonos por parte de la JP Morgan.

A ese nivel había bajado el indicador después de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, cerrara la reestructuración de la deuda emitida en moneda extranjera y bajo legislación estadounidense con una adhesión de los acreedores que superó el 98% inicialmente.

La situación de debilidad externa de la Argentina y la crisis económica que profundizó la pandemia de Covid-19 llevaron a que este indicador sensible para las finanzas del país comenzara un camino ascendente a principios de octubre, poco después de haber tocado el nuevo piso.

Ayer, durante su estadía en Washington, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con congresistas de los Estados Unidos, entre ellos el influyente senador republicano Bill Cassidy.

El congresista se hizo un hueco en medio de una sesión del Senado para recibir al ministro argentino, que el martes se entrevistó con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en favor de la renegociación de la deuda del país con el organismo.

En el encuentro, Guzmán precisó el estado de la economía argentina y dio detalles del programa macroeconómico que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández. También intercambiaron visiones sobre los desafíos que enfrentan los países de la región por la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, informó el Palacio de Hacienda. Como integrante del Comité de Finanzas del Senado, Cassidy participa de la toma de decisiones que impactan en la región en general y en Argentina en particular.

Mientras, en un acto por el Día de la Memoria que se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Las Flores, Cristina Kirchner aseguró que “no podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata”. Asimismo, llamó a la oposición a lograr un acuerdo para negociar con el Fondo Monetario Internacional y para afrontar la economía bimonetaria.

“Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible tal vez”, afirmó la vicepresidenta. “Con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”, afirmó.