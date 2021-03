PJ: rechazo oficial al pedido de suspender las elecciones

La Cámara Nacional Electoral confirmó ayer el rechazo de una medida cautelar que pedía la suspensión de la convocatoria a elecciones internas efectuada para la renovación de autoridades del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires.

El tribunal decidió, por mayoría, ratificar la resolución de la Justicia electoral de la provincia que negó la medida de “no innovar” solicitada por Fernando Javier Gray en su condición de vicepresidente del PJ bonaerense para que se dispusiera la nulidad de la reunión del consejo partidario celebrada, en forma virtual, el 27 de febrero de 2021.

“Dejando sentado que el definitivo esclarecimiento del derecho debatido no puede ser sino materia de la sentencia a dictarse respecto de la cuestión sustancial”, los camaristas Santiago Corcuera y Raúl Bejas consideraron que, en principio, “no hay verosimilitud del derecho en el actual estado de la causa que justifique el dictado de una medida precautoria”.

Agregaron, “sin que ello importe adelantar” el resultado de la causa, que “la manifiesta ilegalidad del acto cuestionado no aparece a primera vista configurada, es decir, sin que sea necesario entrar al estudio del fondo de la cuestión que constituye la materia controvertida” en el caso.

Esta conclusión -acotaron- no se ve enervada por los argumentos del apelante relativos a la modalidad en que fue llevada a cabo la reunión del Consejo partidario”, realizada hace casi un mes.

En tal sentido, la mayoría recordó que, “en atención al contexto ocasionado por la pandemia del coronavirus”, el tribunal había notado la existencia de “dificultades prácticas que encuentran los partidos políticos para llevar adelante actividades propias de su vida interna” e “impiden la realización de reuniones presenciales de sus órganos colegiados”.

En disidencia, el camarista Alberto Dalla Vía ponderó el argumento expuesto por Gray, quien sostuvo que el adelantamiento de las elecciones, fijadas para el próximo 2 de mayo, implica el acortamiento de los mandatos de las actuales autoridades, entre ellas el propio, vigente hasta el 17 de diciembre de 2021.