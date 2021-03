Controversia política por la marcha y contramarcha en la clausura de un hospital

La clausura del Hospital Español por parte de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires ante el incumplimiento de varias normas de seguridad causó un nuevo conflicto entre la Nación y el Gobierno porteño y la tensión entre ambas administraciones se tensa cada vez más. Ayer a la tarde, desde el gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta indicaron que la clausura fue levantada de manera provisoria.

El cierre del sanatorio fue dado a conocer la noche del lunes por la propia titular del Pami, Luana Volnovich, quien a través de un hilo de tuits responsabilizó a Rodríguez Larreta y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, por las posibles consecuencias de la clausura del centro de salud que atiende a más de 70 mil afiliados de esa obra social. El mandatario porteño, por su parte, dijo que la decisión corresponde a un organismo independiente de su gobierno.

El presidente Alberto Fernández compartió las críticas que hicieron ayer algunas autoridades del Pami, como Martín Rodríguez.

“Ahora estamos en el Hospital Español, recibiendo a la gente que tenía turno para atenderse, operarse y hacer quimioterapia, y se enteran cuando llegan de que Larreta clausuró el hospital”, comentó en su cuenta de Twitter Rodríguez, quien se desempeña como subdirector ejecutivo de la obra social.

En una segunda publicación, compartida por el mandatario en sus redes sociales, Rodríguez apuntó contra el jefe de Gobierno porteño por esa clausura en el contexto de la pandemia.

Por su parte, Rodríguez Larreta negó que su gobierno haya tenido relación con la clausura y aseguró que no va a “usar los temas de salud para la discusión política”.

“Fue una decisión técnica producto de la responsabilidad que tiene la Ciudad de inspeccionar y de control. La agencia de control funciona de forma independiente, no tengo injerencia en esas decisiones de control. No voy a subirme a politizar algo que no tiene nada que ver con la política. Tenemos que ser muy prudentes y no voy a hacer de la salud una discusión política”, aseguró en declaraciones radiales.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, brindó más detalles al respecto: “El Hospital Español se encuentra en condiciones muy graves. Era riesgoso para la gente: pacientes, médicos, enfermeros y trabajadores. La Justicia solicitó al Gobierno de la Ciudad realizar una inspección en el Hospital Español y por eso la Agencia Gubernamental de Control fue con sus inspectores y realizó esta fiscalización”.

Miguel señaló que el Gobierno porteño se puso “a disposición de las autoridades” del centro médico para corregir las irregularidades y, de esta manera, lograr el levantamiento de la clausura.

“Yo mismo tuve conversaciones con Luana para poder trabajar en conjunto. Lo importante acá es que hay faltas muy graves que ponen en riesgo a los pacientes y a los trabajadores. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en resolver esas irregularidades para que la gente esté segura. La responsabilidad es del hospital”, dijo.