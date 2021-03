Cierran un acuerdo de precios de referencia para la construcción

El Gobierno informó el cierre de un acuerdo con empresas de la construcción para establecer precios de referencia en los insumos y asegurar la provisión para los planes de vivienda.

En medio del proceso inflacionario que no da tregua, la intención oficial es lograr reanimar a uno de los sectores más dinámicos de la economía y que por lo general actúa como disparador: la construcción.

El subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatolini, confirmó que el Gobierno llegó a un acuerdo con las empresas de elaboración de insumos de la industria de la construcción para intentar frenar la suba de precios.

El funcionario afirmó que con la secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Desarrollo Productivo efectuaron un relevamiento "de todos los productores de materias primas para la construcción y acordamos con todas las empresas, para firmar convenios directos con las constructoras para la provisión de materiales".

"Solamente falta la firma de los convenios y luego la Secretaria de Comercio lo anunciará, pero los acuerdos ya están", dijo el funcionario.

Explicó que "se trata de conseguir precios más baratos que no afecten a las empresas constructoras y los proyectos, más allá de los aumentos lógicos que puedan existir a partir de una actualización".

Scatolini destacó que el Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial lanzado por el Ministerio "busca tener criterios de ordenamiento territorial para el crecimiento armónico y equilibrado de las ciudades y un acceso al suelo a todos los habitantes".

Dijo que el programa lanzado la semana anterior, "ya está en marcha y es aplicable a partir de ahora para tener los proyectos de vivienda que necesitamos e instruir políticas de viviendas dentro de la planificación de los territorios".

"Se busca construir viviendas de buena calidad localizadas en zonas donde las familias puedan acceder al transporte, el trabajo, la educación, es decir, no solo garantizar un techo sino mejorar la calidad de vida", añadió.

Scatolini informó que a través del Banco de Tierras, se busca que las provincias y los municipios "empiecen a recuperar plusvalías urbanas y movilizar mucha tierra ociosa y promover asociaciones de consorcios urbanísticos con los propietarios de tierras para la construcción de viviendas".

Dijo que "desde el año pasado ya hay más de 10 mil lotes registrados y se relevaron precios del suelo en más de 50 mil localidades".

El funcionario agregó que el programa "Casa Propia" es trienal y se proyecta construir 264 mil viviendas, por el que ya se firmaron convenios con todas las provincias".

Hace diez días, el Gobierno se reunió con representantes de sindicatos, cámaras y empresas de la construcción en el marco del acuerdo de precios y salarios, con quienes acordó avanzar en un mecanismo de coordinación y monitoreo de los valores de los materiales, que en algunos casos se detectaron aumentos desmedidos.

Kulfas: no sólo controles

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró ayer que la inflación "no se puede combatir sólo con controles de precios" ya que es un fenómeno macroeconómico, por lo que el Gobierno trabaja en reducir el déficit fiscal y emisión monetaria, y en impulsar una recuperación económica que evite devaluaciones bruscas y ajustes presupuestarios.

En ese sentido, señaló que se está trabajando con cada sector para incentivar la inversión y reducir costos, ya sea tanto a través de una menor carga impositiva como leyes especiales.

"La inflación no es un fenómeno que se pueda combatir centralmente con controles de precios", dijo Kulfas en una entrevista con Radio con Vos.